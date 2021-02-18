المنخفض الجوي يستمر في تأثيره على الأراضي الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يستمر تأثير المنخفض الجوي العميق، المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث يستمر الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله، الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، حتى ساعات الصباح، وفي ساعات المساء، تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهياة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



الجمعة 2021/02/19: يستمر تأثير المنخفض الجوي، ويستمر الجو غائماً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، ويتوقع انحسار المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .



السبت 2021/02/20: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الأحد 2021/02/21: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:



1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



2- شدة سرعة الرياح.



3- خطر التزحلق على الطرقات.



4- تدني مدى الرؤية الأفقية.



5- إغلاق بعض الطرق في المرتفعات الجبلية العالية نتيجة لتراكم الثلوج.



6- تشكل الصقيع والانجماد صباح السبت والأحد.