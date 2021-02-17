رئيس البرلمان العراقي يتسلم دعوة لحضور الانتخابات التشريعية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

سلم سفير فلسطين لدى العراق، أحمد عقل، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، دعوة من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون؛ لحضور ومراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة في شهر أيار/ مايو القبل.



جاء ذلك، خلال لقاء السفير مع الحلبوسي، اليوم الأربعاء، في بغداد.



ووعد الحلبوسي بقبول الدعوة، مؤكداً أن وفداً من مجلس النواب العراقي، سيكون في فلسطين لحضور الانتخابات، معرباً عن شكره للرئيس محمود عباس، على مواقفه تجاه العراق، واصلاً شكره للزعنون على الدعوة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتطرق الطرفان إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومنها التعديل القانوني الخاص بمساواة المقيم الفلسطيني بشقيقه العراقي، بالحقوق والواجبات، ووجه الحلبوسي بطرح التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة معاً بعد الانتهاء من إقرار الموازنة.



كما تم التطرق الى إقانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال والذي تقدمت به كتل برلمانية عراقية لمجلس النواب مؤخراً، وأكد الحلبوسي، وقوف العراق مع فلسطين بغض النظر عن المكون أو الحزب أو النظام السياسي، فموقف العراق موحد في دعم فلسطين والوقوف معها في كل الأوقات والأوضاع.