تفاصيل المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، أجرى الليلة، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي استغرقت ساعة.



وقالت القناة: "إن المحادثة كانت ودية للغاية ودافئة، حيث أشار الاثنان إلى العلاقة الشخصية الطويلة بينهما، وقالا إنهما سيعملان معاً لزيادة تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".



وأشار القناة، إلى أنه جرى خلال المكالمة الهاتفية، مناقشة القضية الإيرانية، وتعزيز التطبيع، بالإضافة إلى التحديات في المنطقة.