إصابة مواطنين بانهيار سقف داخل منزل جنوب غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنان بجروح، مساء اليوم الأربعاء، بانهيار جزئي وقع داخل أحد المنازل بمدينة غزة، جراء الأحوال الجوية العاصفة.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن شاباَ وفتى أصيبا بجروح إثر إنهيار سقف غرفة داخل منزلهما بفعل الرياح الشديدة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، تم نقلهما إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.



وأدى المنخفض الجوي القطبي المصحوب بالرياح الشديدة، الذي يضرب قطاع غزة منذ عصر أمس، وحتى اللحظة، إلى أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين، وتسجيل بعض الإصابات الطفيفة.