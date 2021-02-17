الصحة بغزة: تسجيل 80 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الأربعاء

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رام اللهغزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الاربعاء.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 171 إصابة، وذلك بعد فحص 1997 عينة، وذلك بنسبة إصابة 8.5 %.