شاهد: هزة أرضية بقوة 5.6 درجة جنوبي إيران





رام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس (ريختر) اليوم الأربعاء، مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلوية، وبوير أحمد جنوبي إيران.ووقعت الهزة على عمق 10 كيلومترات بين محافظتي أصفهان وسط إيران، وكهكيلوية وبوير أحمد، جنوبي البلاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتضررت بعض المنازل، جراء الهزة، وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة سي سخت، كما شعر سكان مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد بالهزة، وهرعوا إلى الشوارع في جو ماطر وبارد.