غوتيريش: توزيع اللقاحات ضد (كورونا) بالعالم غير عادل





وشدد غوتيريش على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار في البلدان النامية، فإنه "سيتحور مراراً وتكراراً"، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أن "الوباء قد يستمر لفترة طويلة جداً".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس (كورونا) في العالم، يتم بشكل غير عادل، وغير متساوٍ.ووفقا لوكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية، أشارغوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى أن 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة من اللقاح، لافتاً إلى أنه "في هذه اللحظة الحرجة، تعد المساواة في اللقاح أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع العالمي".وقال غوتيريش: "يجب أن نسعى جاهدين لضمان حصول جميع الناس في كل مكان على فرصة التطعيم في أسرع وقت ممكن.، ومع ذلك، كان توزيع اللقاحات متفاوتًا وغير عادل إلى حد كبير".