حزب الشعب: التغيير والتلاعب بأماكن الاقتراع للناخبين مؤشر خطير يستدعي التحقيق والمحاسبة





رام الله - دنيا الوطناعتبر حزب الشعب الفلسطيني، أن التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للناخبين في السجل الانتخابي، يمثل مؤشراً خطيراً لما يمكن أن تواجهه العملية الانتخابية من تدخلات، برزت في محطتها الأولى، الأمر الذي يتطلب تحقيقاَ عاجلاَ، ومحاسبة من قام بذلك فوراً.من ناحية أخرى، حيا حزب الشعب الفلسطيني، جماهير شعبنا الفلسطيني على الإقبال الواسع للتسجيل في السجل الانتخابي، الذي جاء تعبيراً عن توق شعبنا وإصراره على استعادة المسار الديمقراطي، والحق الدستوري للمواطن بالانتخابات الدورية كطريقة لتداول السلطة.