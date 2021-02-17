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الإمارات: الإبلاغ عن الإصابة بـ(كورونا) إلزامي

الإمارات: الإبلاغ عن الإصابة بـ(كورونا) إلزامي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت النيابة العامة في الإمارات على أن الإبلاغ عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد - 19" إلزامي.

وأشارت في تغريدة على (تويتر)، إلى أنه "طبقا للمواد 32 و33 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية والتي نصت على أنه (يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة)"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين".

وتابعت: "يعاقب من يخالف ذلك طبقا للمادة 38 من ذات القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشارت النيابة إلى أنها نشرت هذه التغريدات القانونية في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع والتوعية والتصدي لجائحة (كورونا).

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