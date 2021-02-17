بسبب المنخفض.. الدفاع المدني يتعامل مع 92 حادثا منذ الصباح

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد جهاز الدفاع المدني، بأن طواقمه تعاملت مع 92 حادثا منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، في مختلف محافظات الضفة الغربية.



وأشار في بيان صحفي إلى أن طواقمه تعاملت مع سبعة حوادث سير نتج عنها حالة وفاة في جنين، و12 إصابة بجروح متفاوتة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح أن أعلى نسبة حوادث وقعت في محافظة جنين، ثم طولكرم، وأقلها طوباس.



وتابع: "النسبة الاعلى من الحوادث هي إزالة العوائق والأجسام التي تطايرت بفعل الرياح الشديدة، والتي وقعت في 24 منطقة، إضاقة إلى 12 حادث حريق بينها ثلاثة حرائق في منازل، وتصريف المياه من 16 منزلا ومنشأة".



في رام الله، تعاملت طواقم الدفاع المدني مع انسكاب وقود من خزانات تابعة لوزارة الزراعة في رام الله، كما أغلق شارعٌ خلف سرية رام الله بسبب أعمال الحفريات بالمنطقة.



وفي جنين، تم إغلاق شارع واد برقين الذي غرق بمياه الامطار، وإغلاق جزئي لشارع نابلس في ذروة الهطول، وتوزعت التدخلات على النحو التالي: 12 عملية انقاذ وسحب مركبات و7 عمليات شفط مياه من داخل منازل وثلاث حوادث سير وحريق منزل وإزالة أشجار وتأمين أماكن انهيارات ترابية وصخرية وجدران استنادية، وتركزت الحوادث على مداخل مدينة جنين وفي اليامون وقباطية ويعبد وعرابة وبرطعة ومرج بن عامر.



كما تم إغلاق جزء من طريق فرعي ببلدة كفل حارس بسلفيت، وأغلق جزء من طريق فرعي وسط مدينة طوباس، فيما أنقذ شخصين من داخل مركبة غمرتها المياه في وادي ببلدة الزاوية بمحافظة سلفيت.



وفي القدس، قال مدير علميات الدفاع المدني في ضواحي القدس النقيب عمير حلبية، إنه منذ صباح اليوم عمل مركز أبو ديس على إزالة ألواح متساقطة من الرياح، وتم التعامل مع حريق محول كهرباء في بلدة العيزرية، وكذلك مركز قطنة شمال غرب القدس أزال أشجار ساقطة في الطرقات، وكذلك في قطنة وبدو وبيت إجزا تم إزالة أرمات متساقطة في الشوارع.



وأضاف حلبية أن مركز الدفاع المدني في عناتا قام بفتح عبارات المياه المغلقة من اجل منع تراكم المياه في الشوارع.



من جهته، قال منسق غرف طوارئ أحياء القدس المحتلة جاد الغول: "إن متطوعي الدفاع المدني يقومون حاليا بنقل حراس المسجد الاقصى إلى منازلهم جراء تراكم الثلوج، وكذلك قامت مجموعتنا من إخلاء 54 نفرا من حريق اندلع في ثلاث سيارات في حي سلوان، وسرعة التواجد والاطفاء السريع أنقذ حياة المواطنين، كما قمنا بنقل حالات مرضية للمستشفيات، ونحن سنعمل غدا على نقل أطباء المقاصد والمطلع إلى عملهم في الصباح الباكر".



وفي بيت لحم، قال مدير الدفاع المدني في بيت لحم العقيد عمار سلامه، إن عددا من الشوارع تشهد أزمات مرورية بسبب تراكم الثلوج وسقوط بعض الاشجار، وهناك تحرك لكاسحات الثلوج من اجل فتح بعض الطرق الحيوية الواصلة للمربع الأمني وبعض المستشفيات والمراكز الطبية، وهناك عدد من المركبات عالقة .