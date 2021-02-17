شؤون فلسطينية

بسبب المنخفض.. الدفاع المدني يتعامل مع 92 حادثا منذ الصباح

بسبب المنخفض.. الدفاع المدني يتعامل مع 92 حادثا منذ الصباح
رام الله - دنيا الوطن
أفاد جهاز الدفاع المدني، بأن طواقمه تعاملت مع 92 حادثا منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأشار في بيان صحفي إلى أن طواقمه تعاملت مع سبعة حوادث سير نتج عنها حالة وفاة في جنين، و12 إصابة بجروح متفاوتة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضح أن أعلى نسبة حوادث وقعت في محافظة جنين، ثم طولكرم، وأقلها طوباس.

وتابع: "النسبة الاعلى من الحوادث هي إزالة العوائق والأجسام التي تطايرت بفعل الرياح الشديدة، والتي وقعت في 24 منطقة، إضاقة إلى 12 حادث حريق بينها ثلاثة حرائق في منازل، وتصريف المياه من 16 منزلا ومنشأة".

في رام الله، تعاملت طواقم الدفاع المدني مع انسكاب وقود من خزانات تابعة لوزارة الزراعة في رام الله، كما أغلق شارعٌ خلف سرية رام الله بسبب أعمال الحفريات بالمنطقة.

وفي جنين، تم إغلاق شارع واد برقين الذي غرق بمياه الامطار، وإغلاق جزئي لشارع نابلس في ذروة الهطول، وتوزعت التدخلات على النحو التالي: 12 عملية انقاذ وسحب مركبات و7 عمليات شفط مياه من داخل منازل وثلاث حوادث سير وحريق منزل وإزالة أشجار وتأمين أماكن انهيارات ترابية وصخرية وجدران استنادية، وتركزت الحوادث على مداخل مدينة جنين وفي اليامون وقباطية ويعبد وعرابة وبرطعة ومرج بن عامر.

كما تم إغلاق جزء من طريق فرعي ببلدة كفل حارس بسلفيت، وأغلق جزء من طريق فرعي وسط مدينة طوباس، فيما أنقذ شخصين من داخل مركبة غمرتها المياه في وادي ببلدة الزاوية بمحافظة سلفيت.

وفي القدس، قال مدير علميات الدفاع المدني في ضواحي القدس النقيب عمير حلبية، إنه منذ صباح اليوم عمل مركز أبو ديس على إزالة ألواح متساقطة من الرياح، وتم التعامل مع حريق محول كهرباء في بلدة العيزرية، وكذلك مركز قطنة شمال غرب القدس أزال أشجار ساقطة في الطرقات، وكذلك في قطنة وبدو وبيت إجزا تم إزالة أرمات متساقطة في الشوارع.

وأضاف حلبية أن مركز الدفاع المدني في عناتا قام بفتح عبارات المياه المغلقة من اجل منع تراكم المياه في الشوارع.

من جهته، قال منسق غرف طوارئ أحياء القدس المحتلة جاد الغول: "إن متطوعي الدفاع المدني يقومون حاليا بنقل حراس المسجد الاقصى إلى منازلهم جراء تراكم الثلوج، وكذلك قامت مجموعتنا من إخلاء 54 نفرا من حريق اندلع في ثلاث سيارات في حي سلوان، وسرعة التواجد والاطفاء السريع أنقذ حياة المواطنين، كما قمنا بنقل حالات مرضية للمستشفيات، ونحن سنعمل غدا على نقل أطباء المقاصد والمطلع إلى عملهم في الصباح الباكر".

وفي بيت لحم، قال مدير الدفاع المدني في بيت لحم العقيد عمار سلامه، إن عددا من الشوارع تشهد أزمات مرورية بسبب تراكم الثلوج وسقوط بعض الاشجار، وهناك تحرك لكاسحات الثلوج من اجل فتح بعض الطرق الحيوية الواصلة للمربع الأمني وبعض المستشفيات والمراكز الطبية، وهناك عدد من المركبات عالقة .

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتدي على شاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

الاحتلال يعتدي على شاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

حزب الشعب: التغيير والتلاعب بأماكن الاقتراع للناخبين مؤشر خطير يستدعي التحقيق والمحاسبة

حزب الشعب: التغيير والتلاعب بأماكن الاقتراع للناخبين مؤشر خطير يستدعي التحقيق والمحاسبة

وزير التنمية الاجتماعية يطالب بالإفراج العاجل والفوري عن الطفل نخله وإنقاذ حياته

وزير التنمية الاجتماعية يطالب بالإفراج العاجل والفوري عن الطفل نخله وإنقاذ حياته

العربية الفلسطينية: هدم العراقيب استهداف للأرض العربية وللوجود الفلسطيني

العربية الفلسطينية: هدم العراقيب استهداف للأرض العربية وللوجود الفلسطيني

مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين شمال نابلس

مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين شمال نابلس

الاحتلال ينكل بشاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

الاحتلال ينكل بشاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

اللواء أبو بكر: أسيراتنا وأسرانا يُسطّرون دروساً في الصمود والتضحية والصبر

اللواء أبو بكر: أسيراتنا وأسرانا يُسطّرون دروساً في الصمود والتضحية والصبر

لجان المقاومة الشعبية: قبل وبعد عملية كمين العلم وجهنا ضربات عسكرية وأمنية للاحتلال

لجان المقاومة الشعبية: قبل وبعد عملية كمين العلم وجهنا ضربات عسكرية وأمنية للاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على شاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

الاحتلال يعتدي على شاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

حزب الشعب: التغيير والتلاعب بأماكن الاقتراع للناخبين مؤشر خطير يستدعي التحقيق والمحاسبة

حزب الشعب: التغيير والتلاعب بأماكن الاقتراع للناخبين مؤشر خطير يستدعي التحقيق والمحاسبة

بسبب المنخفض.. الدفاع المدني يتعامل مع 92 حادثا منذ الصباح

بسبب المنخفض.. الدفاع المدني يتعامل مع 92 حادثا منذ الصباح

وزير التنمية الاجتماعية يطالب بالإفراج العاجل والفوري عن الطفل نخله وإنقاذ حياته

وزير التنمية الاجتماعية يطالب بالإفراج العاجل والفوري عن الطفل نخله وإنقاذ حياته

مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين شمال نابلس

مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين شمال نابلس

الاحتلال ينكل بشاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

الاحتلال ينكل بشاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

اللواء أبو بكر: أسيراتنا وأسرانا يُسطّرون دروساً في الصمود والتضحية والصبر

اللواء أبو بكر: أسيراتنا وأسرانا يُسطّرون دروساً في الصمود والتضحية والصبر

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج من قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج من قطاع غزة

منوعات

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

عربي

أمير الكويت يُصدر مرسوماً بتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

أمير الكويت يُصدر مرسوماً بتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

الإمارات: الإبلاغ عن الإصابة بـ(كورونا) إلزامي

الإمارات: الإبلاغ عن الإصابة بـ(كورونا) إلزامي

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة &#34;درون&#34; حوثية

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة "درون" حوثية

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة و&#34;قمة خاصة مرتقبة&#34;

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة و"قمة خاصة مرتقبة"