وزير التنمية الاجتماعية يطالب بالإفراج العاجل والفوري عن الطفل نخله وإنقاذ حياته





وقال: "إن الطفل نخله يعاني من إصابته بمرض نادر يدعى (الوهن العضلي الشديد) يضعف التواصل بين الأعصاب والعضلات، حيث يسبب له المرض نوبات من ضعف في العضلات، خاصة عضلات التنفس والبلع، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة ورعاية خاصة".





وحمل الاحتلال مسؤولية تدهور صحة الطفل نخله، الصادر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، حيث يرفض الاحتلال الافراج عنه رغم صعوبة وضعه الصحي.





وقال د .مجدلاني: "ان عدم مساءلة ومحاسبة الاحتلال وفقا لاتفاقية حقوق الطفل يجعل الاحتلال الإسرائيلي يوغل بالمزيد من الاعتداءات على الطفولة الفلسطينية التي تسجل يوميا المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى بما يخالف الاتفاقيات الدولية".





ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة ووسائل الاعلام لتشكيل حملة للمطالبة بالإفراج عن الطفل نخله وإنقاذ حياته المهددة في ظل ظروف اعتقاله اللإنسانية.







رام الله - دنيا الوطنطالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني كافة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل العاجل والفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير الطفل أمل معمر علي نخلة (17 عاما) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، الذي يواجه الاعتقال الإداري داخل معتقل مجدو، بظروف صحية قاسية ومقلقة.