العربية الفلسطينية: هدم العراقيب استهداف للأرض العربية وللوجود الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية: "إن هدم الاحتلال لمساكن قرية العراقيب في النقب للمرة الـ183 على التوالي، إمعان في التطهير العرقي، وتطبيق للعنصرية، وتنفيذا لقانون التمييز العنصري المسمى ب (قانون القومية)، الذي يطلق اليد للاستيطان، ويشرعن العدوان والتهويد".وأضافت الجبهة" إن هدم قرية العراقيب بهذا العدد المتكرر ورغم حالة الطقس العاصفة والماطرة السائدة، وتشرد أهلها في العراء يشكل سابقة في التاريخ البشري يتفوق الاحتلال بها على كل سياسات التمييز والتفرقة، ويحتل المكانة الأولى في حرمان أبناء شعبنا في الداخل من أبسط الحقوق الأساسية، مؤكدة أن الاحتلال ورغم التجاذبات والتحالفات السياسية التي تجتاحه إلا أنه ماٍض في سياساته العنصرية و التهجيرية محاولًا إفراغ كل الأراضي المحتلة والسيطرة عليها لفرض أمر واقع وتزييف للحقائق التاريخية التي تؤكد حق الوجود الفلسطيني والبقاء على هذه الأراضي منذ الحكم العثماني".وأوضحت الجبهة أن الاحتلال لم يكتفي بما هدمه من قرى والسيطرة عليها بل يلاحق مواطني هذه القرى مستخدمًا أذنابه من المستوطنين لقتلهم بعيدًا عن الأضواء، والاستيلاء على ممتلكاتهم، وما حدث في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، ومحاولة الاستيلاء على خيام مقدمة من مؤسسات دولية خير شاهد ودليل على ممارسة الاجرام بحقهم، بالإضافة إلى هدم جرافات الاحتلال العديد من منازل وقرى المواطنين، التي كانت تأوي المئات منهم كمنزل يعود لعائلة أبو سمهدانة في قرية أم بطين، ومنزلًا متنقلًا وديوانًا يعود لعائلة أبو صيام في مدينة رهط بمنطقة النقب.وتابعت الجبهة" ان الاحتلال يؤكد أن العقلية التي تحكمه هي ذات العقلية الصهيونية التي اغتصبت فلسطين عام 48م، متبعة في ذلك سياسة عنصرية ممنهجة ضمن مخططاتها الاستعمارية و التهويدية التي تستهدف الأرض العربية والوجود الفلسطيني، مؤكدة وقوفها الي جانب أبناء شعبنا في الداخل المحتل معتبرة وجودهم وبقائهم وصمودهم شوكة مغروسة في حلق الاحتلال، وأن بصمودهم وثباتهم ننتصر ونكسر هيمنتهم وغطرستهم".