مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين شمال نابلس



وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من قطعان المستوطنين المسلحين، الذين اقتحموا المنطقة، اعتدوا على مركبات المواطنين، وأن عدداً من الشبان، وأصحاب المركبات، تصدوا للمستوطنين المعتدين.



وتقع أغلب الاعتداءات من قبل المستوطنين، الذين يتواجدون بالقرب من المنطقة المؤدية الى مستوطنة (حومش) المخلاة شمال بلدة برقة، والتي تقع على جوانب الطريق المؤدي إلى جنين.



وسبق أن اعتدى مستوطنون في ذات المنطقة على المواطنتين سهام طه عبد السلام (47 عاماً)، وشوق البيراوي (45 عاماً) من قرية الفندقومية جنوب مدينة جنين.



وذكرت مصادر محلية في حينه، أن المستوطنين، أصابوا السيدتين بالحجارة، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهما برضوض متفرقة.



ومنذ بداية عام 2007، بدأ المستوطنون بالعودة للمستوطنة في مناسبات الأعياد، وأسسوا حركة أطلق عليها اسم "حركة العودة إلى حومش"، وكان جيش الاحتلال يؤمن لهم الطرق والمكان.

رام الله - دنيا الوطنتصدى عدد من الشبان، مساء اليوم الأربعاء، لاعتداءات مجموعات المستوطنين، الذين اقتحموا موقع مستوطنة (حومش) المخلاة شمال نابلس.