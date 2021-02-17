الاحتلال ينكل بشاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بشاب قرب باب العامود أحد ابواب القدس القديمة، واستدعت طفلا من سلوان للتحقيق.



وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب ساجد سلايمة، تعرض لمحاولة خنق من مجموعة من أفراد من يسمون حرس الحدود الاسرائيلي قرب باب العامود، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وفي سياق متصل، استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى عدنان صيام 14 عاما للتحقيق في معتقل المسكوبية، بعد أن اعتقلته وأفرجت عنه للحبس المنزلي.