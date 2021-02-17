الصحة الأردنية: تسجيل 12 وفاة و2887 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة وفاة و2887 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وسجلت (12) حالة وفاه ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4503) حالات فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (770) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.