سيئول تتهم كوريا الشمالية بتوسيع مرافق أبحاث الصواريخ

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، جارتها الشمالية بتوسيع مرافق أبحاث وتطوير الصواريخ.



جاء ذلك في تقييم قدمته وزارة الدفاع في سيئول إلى لجنة الدفاع البرلمانية، في جلسة الإحاطة بالسياسات، وفق ما أفادت به وكالة (يونهاب) للأنباء.



وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، فإن الوزارة أفادت بأن بيونغ يانغ عمدت إلى توسيع مرافق تطوير الصواريخ.



لكن وزارة الدفاع في سيئول أكدت أنها "لم ترصد أي علامات غير عادية في موقع التجارب النووية الذي تم هدمه سابقًا، أو مفاعلها (كوريا الشمالية) لإنتاج البلوتونيوم المتوقف منذ فترة طويلة".



وأضافت الوزارة في بيان: "لم يتم رصد أي تحركات خاصة منذ 24 مايو/أيار 2018، عندما دمرت كوريا الشمالية موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية، كما يظل المفاعل النووي بقدرة 5 ميغاواط في مجمع "يونغبيون" النووي معلقًا منذ فترة طويلة"، وذلك في إشارة إلى المفاعل النووي الرئيسي المستخدم في صنع البلوتونيوم الخاص بالأسلحة النووية.



ومنذ عام 2019، وعلى خلفية تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، تعمل كوريا الشمالية على تعزيز قدرات صواريخها وأسلحة تقليدية أخرى.



ومنذ ذلك الوقت تم الكشف عن عدة أنواع جديدة من الصواريخ الباليستية بما في ذلك النسخة الكورية الشمالية من صاروخ إسكندر الروسي ونظام الصواريخ التكتيكية الحربية الأمريكي، وكذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، بحسب "يونهاب".



وفي ظل "تشديد" بيونغ يانغ من وضعها الدفاعي البري والبحري بالقرب من الحدود منذ أواخر العام الماضي، وإجرائها تدريبات عسكرية منتظمة، قالت وزارة الدفاع في سيئول إنها تراقب عن كثب التحركات العسكرية لجارتها وتحتفظ بوضعية استعداد صارمة، وتعهدت باتخاذ إجراءات قوية ضد أي استفزازات محتملة.