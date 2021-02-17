دولي

لأول مرة بالعالم.. دولة توافق على تجارب لإصابة الناس عمدا بفيروس (كورونا)

لأول مرة بالعالم.. دولة توافق على تجارب لإصابة الناس عمدا بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وافقت بريطانيا، اليوم الأربعاء، على إجراء تجارب التحدي البشري التي سيتعرض فيها المتطوعون عمدا لمرض "كوفيد 19" لتعزيز الأبحاث حول فيروس (كورونا)، لتصبح أول دولة في العالم تفعل ذلك.

وقال العلماء الذين وضعوا الخطط في إفادة صحفية، إن التجربة المقرر أن تبدأ في غضون شهر، ستتضمن ما يصل إلى 90 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

وسيتعرض المتطوعون لأصغر كمية من الفيروس اللازمة لإحداث العدوى، حسبما ذكرت وكالة (رويترز) نقلا عن العلماء.

من جانبه قال بيتر أوبنشو، أستاذ الطب التجريبي في جامعة إمبريال كوليدج لندن، الذي يشارك في قيادة المشروع مع فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة البريطانية وشركة "إتش فيفو":

الأولوية المطلقة بالطبع هي سلامة المتطوعين، لا أحد منا يريد القيام بذلك إذا كان هناك أي خطر ملموس.ومن المقرر فحص المتطوعين بحثا عن أي مخاطر صحية محتملة قبل السماح لهم بالمشاركة، وسيظلون في الحجر الصحي حيث سيراقبهم الطاقم الطبي مراقبة دقيقة لمدة 14 يوما على الأقل في وحدة متخصصة في مستشفى رويال فري بلندن.

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