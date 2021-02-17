دولي

أول تعليق لنتنياهو على صفقة تبادل أسرى مع سوريا بوساطة روسية

أول تعليق لنتنياهو على صفقة تبادل أسرى مع سوريا بوساطة روسية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، تعليقا هو الأول على ما أثير حول إجراء صفقة لتبادل الأسرى بين بلاده وسوريا بوساطة روسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها  نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، متطرقا لتقارير حول إجراء اتصالات بوساطة روسية مع سوريا  للإفراج عن امرأة إسرائيلية قيل إنها اعتقلت في البلاد.

وقال نتنياهو: "نعمل على إنقاذ الأرواح. أستغل علاقاتي الشخصية مع الرئيس بوتين لحل المشكلة، ونحن الآن في خضم اتصالات حساسة".

وشدد نتنياهو على أنه يتم إجراء الصفقة بـ "بتكتم ومسؤولية" في محاولة "لمعالجة هذه المسألة"، مضيفا: "أعتقد أننا سنحلها".‎

ومساء أمس الثلاثاء، دعا نتنياهو وزراء حكومته على نحو مفاجئ لاجتماع طارئ، فرضت الرقابة الإسرائيلية حظر النشر على مضمونه، لكنها سمحت بالتصريح أنه يتعلق بـ "مسألة إنسانية" يجرى حلها مع سوريا بوساطة روسية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن إطلاق عملية تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية.

وذكرت الوكالة: "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

​وأضافت: "عملية التبادل تتم حالياً عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".

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