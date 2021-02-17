شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر: أسيراتنا وأسرانا يُسطّرون دروساً في الصمود والتضحية والصبر

اللواء أبو بكر: أسيراتنا وأسرانا يُسطّرون دروساً في الصمود والتضحية والصبر
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، مساء اليوم الأربعاء، ذوي الأسير ذياب قهموز والأسيرة نهال المقت من الجولان السوري المحتل، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات صفقة التبادل الجارية بين سوريا والكيان الإسرائيلي بوساطة روسية منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأشاد اللواء أبوبكر خلال اتصاله بصمود قهموز و المقت في وجه المحتل الإسرائيلي المتغطرس، مؤكداً بقوله :" ان الأسير قهموز سيتحرر من معتقلات الاحتلال مرفوع الرأس وسيفرض شروطه في نهاية المطاف، كما سبق أن فعل الأسير المحرر البطل صدقي المقت"، مضيفاً "بأن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى مساومة الأسرى بإطلاق سراحهم مقابل الإبعاد عن الجولان المحتل، ستتحطم على صخرة صمود وتضحية وصبر أسرانا الأبطال".

وأكّد على قوة تلاحم الشعبين الفلسطيني والسوري والمصير المشترك في النضال للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وعلى استمرار العمل الوطني والنضالي حتى يأتي اليوم الذي تتبيّض فيه كافة المعتقلات، ويحاسب فيه الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، ويزول الاحتلال بكافة تمثلاته.

و يُذكر بأن سلطات الاحتلال وافقت على إسقاط شرط الخدمة الاجتماعية عن نهال المقت، في حين ما زالت تساوم الأسير ذياب قهموز المعتقل منذ عام 2016 والمحكوم بالسجن مدة 14 عاماً، الذي يرفض شرط إبعاده عن قريته ( الغجر/ الجولان السوري المحتل) مقابل تحريره، وما زالت المفاوضات جارية.

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