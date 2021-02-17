شؤون فلسطينية

لجان المقاومة الشعبية: قبل وبعد عملية كمين العلم وجهنا ضربات عسكرية وأمنية للاحتلال

لجان المقاومة الشعبية: قبل وبعد عملية كمين العلم وجهنا ضربات عسكرية وأمنية للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اصدر المكتب الاعلامي للجان المقاومة الشعبية، مساء اليوم الاربعاء تصريحاً صحفياً بمناسبة ذكرى عمليتي تفجير اول دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافاه)، وعملية كمين العلم.

وقالت اللجان: "نعيش مع شعبنا في هذه الايام المباركة ذكرى عملية تفجير اول دبابة صهيونية من ميركافاه على ايدي ابطال الوية الناصر صلاح الدين والتي يعتبرها العدو الصهيوني فخر الصناعة العسكرية  وكذلك عملية كمين العلم البطولية التي ابهرت العدو قبل الصديق بدقة التخطيط والتنفيذ واذلت منظومته العسكرية والامنية وجعلتها محل سخرية واستهزاء".

وأضافت: "عملية كمين العلم كانت وفاء لدماء الشهداء والجرحى ولوعد أبطال ألوية الناصر صلاح الدين بأن اليد التي ستمتد وتقتل وتجرح أبناء شعبنا ستقطع وكان الرد قويا وحاسما ومذلا لجنود العدو الصهيوني".

وتابعت اللجان بقولها: "عملية تفجير أول دبابة ميركفاه صهيونية على أيدي أبطال وفرسان ألوية الناصر صلاح الدين ورغم الإمكانيات البسيطة في ذلك الوقت أثبتت قوة الإرادة والتصميم لدى أبناء شعبنا على مقاومة المحتل الغاصب".

واستطردت بقولها: "عملية كمين العلم التي نعيش ذكراها المباركة اليوم 17/2 تؤكد أن العقلية الأمنية والعسكرية الفلسطينية ولفرسان ألوية الناصر صلاح الدين قد تفوقت بشكل كبير على المنظومة الأمنية والاستخباراتية لدى العدو الصهيوني الذي يتفاخر بأنه لا يقهر وقد قهرته ألوية الناصر صلاح الدين على مرأى العالم أجمع". 

وأشارت إلى أن ألوية الناصر صلاح الدين قبل وبعد عملية كمين العلم، وجهت عدة ضربات عسكرية وأمنية للاحتلال الاسرائيلي، وما زالت تطور من أدائها لمراكمة قوتها لمواصلة معركة التحرير.

وأكدت أنها تواصل الاعداد والتجهيز ونعمل بكل جهد من أجل تطوير مقاومتنا لمواجهة العدو الصهيوني  في اي معركة قادمة في إطار حالة الاشتباك المتواصل مع العدو الصهيوني* .

وفي السياق، قالت لجان المقاومة الشعبية: "لا زلنا على عهدنا ووعدنا مع شعبنا وأمتنا و ستبقى راياتنا خفاقة وبنادقنا مشرعة حتى تحرير الأرض والمقدسات ودحر العدو الصهيوني عن كامل أرضنا المغتصبة".

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