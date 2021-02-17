شؤون فلسطينية

بدء وصول وفد فتحاوي رفيع إلى قطاع غزة ضمن جهود المشاركة بالانتخابات

بدء وصول وفد فتحاوي رفيع إلى قطاع غزة ضمن جهود المشاركة بالانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
وصل روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وعلمت "دنيا الوطن"، من مصادر متطابقة، أن زيارة فتوح، تأتي ضمن زيارة لوفد فتحاوي رفيع، يضم عدة شخصيات أخرى منها: اللواء اسماعيل جبر، وصبري صيدم.

وأكدت المصادر، أنه من المتوقع استكمال وصول أعضاء الوفد إلى القطاع، متوقعةً أن يطرأ تأخير على ذلك، بسبب سوء الحالة الجوية في المنطقة.

وأشارت إلى، أن الهدف من الزيارة، عقد اجتماعات للحركة في القطاع، ولقاءات مع أعضاء المجلس الثوري والكوادر الفتحاوية لكافة الأقاليم، ضمن جهود الحركة لتحضير قوائم الحركة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضافت، أن زيارة الوفد الفتحاوي، سبقها زيارة زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء، إلى قطاع غزة، عقد فيها اجتماعات مع قيادة حركة (حماس)، والفصائل بتكليف من الرئيس محمود عباس.

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