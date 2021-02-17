دولي

لأول مرة منذ أكتوبر.. إصابات (كورونا) اليومية في روسيا تحت الـ13 ألفا

لأول مرة منذ أكتوبر.. إصابات (كورونا) اليومية في روسيا تحت الـ13 ألفا
رام الله - دنيا الوطن
لليوم الثاني على التوالي سجلت السلطات الصحية الروسية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 12828 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 13233 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1282 حالة، أي أدنى حصيلة منذ 24 سبتمبر) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1103 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.1% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 467 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا)، مقابل 459 وفاة أمس، فيما تماثل 17919 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و112151 إصابة مؤكدة منها 81446 حالة وفاة و388123 حالة نشطة وثلاثة ملايين و642582 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 107.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 277 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 611 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي (كورونا)، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع. 

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