قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً، بزعم اجتيازه السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو كيبوتس (مفلاسيم) المحاذي للقطاع.
وقال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "تم رصد تسلل مواطن فلسطيني من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، نحو كيبوتس (مفلاسيم) المحاذي للقطاع".
وأشار الموقع، إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي استنفرت في المكان.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً، بزعم اجتيازه السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو كيبوتس (مفلاسيم) المحاذي للقطاع.
وقال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "تم رصد تسلل مواطن فلسطيني من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، نحو كيبوتس (مفلاسيم) المحاذي للقطاع".
وأشار الموقع، إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي استنفرت في المكان.
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