قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج من قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً، بزعم اجتيازه السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو كيبوتس (مفلاسيم) المحاذي للقطاع.



وقال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "تم رصد تسلل مواطن فلسطيني من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، نحو كيبوتس (مفلاسيم) المحاذي للقطاع".



وأشار الموقع، إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي استنفرت في المكان.