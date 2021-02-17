شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج من قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً، بزعم اجتيازه السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو كيبوتس (مفلاسيم) المحاذي للقطاع.

وقال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "تم رصد تسلل مواطن فلسطيني من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، نحو كيبوتس (مفلاسيم) المحاذي للقطاع".

وأشار الموقع، إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي استنفرت في المكان.

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شؤون فلسطينية

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