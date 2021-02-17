دولي

موسكو: جاهزون لإجراء مراجعة معمقة لعلاقاتنا مع واشنطن

موسكو: جاهزون لإجراء مراجعة معمقة لعلاقاتنا مع واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو جاهزة لإجراء مراجعة متعمقة لعلاقاتها مع واشنطن، مضيفا أن تحدث واشنطن من موقع قوة في حوارها مع موسكو لن ينجح.

وقال: "ليست أمامنا صورة شاملة لما يريده الأمريكيون من هذه العلاقات وما يستعدون إليه، وما الذي يريدون الحفاظ عليه من تراث الإدارتين السابقتين للبيت الأبيض. وأقصد هنا عناصر للتعاون الجيد وخاصة تسوية النزاع السوري والتعاون في مجال الفضاء وإلى آخرها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن موسكو "جاهزة بشكل مبدئي لإجراء مراجعة متعمقة لعلاقاتنا بطريقة هادئة".

وتابع: "ما أعرفه بدقة أننا سنرد بكل قسوة على محاولات ممارسة الضغط علينا ولن نخضع لأي ضغوطات. ويجب على الأمريكيين أن يفهموا ذلك. وآمل بأنهم يفهمون منذ أول أيام وأسابيع من العمل المشترك من أجل تطبيع وتصحيح العلاقات أن إجراء الحوار مع روسيا من موقع قوة لن ينجح".

أخبار ذات صلة

لأول مرة منذ أكتوبر.. إصابات (كورونا) اليومية في روسيا تحت الـ13 ألفا

لأول مرة منذ أكتوبر.. إصابات (كورونا) اليومية في روسيا تحت الـ13 ألفا

مصرع ستة أشخاص في حريق بمنجم ذهب شرقي الصين

مصرع ستة أشخاص في حريق بمنجم ذهب شرقي الصين

منظمة الصحة العالمية تعلن انخفاض &#34;كبير&#34; في معدل وفيات (كورونا) خلال أسبوع

منظمة الصحة العالمية تعلن انخفاض "كبير" في معدل وفيات (كورونا) خلال أسبوع

إسرائيل تعد قانونا يحظر التعاون مع تحقيقات محكمة لاهاي

إسرائيل تعد قانونا يحظر التعاون مع تحقيقات محكمة لاهاي

المفوضية الأوروبية تُعلن عن خطة للتزود بالجيل الثاني من اللقاحات لمواجهة تحورات (كورونا)

المفوضية الأوروبية تُعلن عن خطة للتزود بالجيل الثاني من اللقاحات لمواجهة تحورات (كورونا)

إسرائيل: منع مرشحة عن حزب العمل من التنافس في الانتخابات

إسرائيل: منع مرشحة عن حزب العمل من التنافس في الانتخابات

تركيا: القبض على 6 أجانب حاولوا التسلل من سوريا

تركيا: القبض على 6 أجانب حاولوا التسلل من سوريا

إعلام إسرائيلي: خمسة جرحى من بينهم جنديان في حادث بمنطقة إيرز شمال القطاع

إعلام إسرائيلي: خمسة جرحى من بينهم جنديان في حادث بمنطقة إيرز شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج من قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج من قطاع غزة

حركة الاحرار: التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الانتخابي مؤشر خطير

حركة الاحرار: التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الانتخابي مؤشر خطير

بظروف صحية قاسية.. القاصر أمل نخلة يواجه الاعتقال الإداري بمعتقل (مجدو)

بظروف صحية قاسية.. القاصر أمل نخلة يواجه الاعتقال الإداري بمعتقل (مجدو)

أبو مويس يبحث مع سفير نيكاراغوا مجالات التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع سفير نيكاراغوا مجالات التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

تحالف &#34;راصـد&#34; يلتقي مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية

تحالف "راصـد" يلتقي مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية

الأمين العام لمجلس الوزراء يزور سلطة الأراضي ويطلع على سير العمل

الأمين العام لمجلس الوزراء يزور سلطة الأراضي ويطلع على سير العمل

القنصل البريطاني العام: الأراضي الفلسطينية تعاني من عجز تجاري كبير

القنصل البريطاني العام: الأراضي الفلسطينية تعاني من عجز تجاري كبير

منوعات

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

عربي

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

بوساطة روسية.. سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

بوساطة روسية.. سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)