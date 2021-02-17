موسكو: جاهزون لإجراء مراجعة معمقة لعلاقاتنا مع واشنطن

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رام الله - دنيا الوطن

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو جاهزة لإجراء مراجعة متعمقة لعلاقاتها مع واشنطن، مضيفا أن تحدث واشنطن من موقع قوة في حوارها مع موسكو لن ينجح.



وقال: "ليست أمامنا صورة شاملة لما يريده الأمريكيون من هذه العلاقات وما يستعدون إليه، وما الذي يريدون الحفاظ عليه من تراث الإدارتين السابقتين للبيت الأبيض. وأقصد هنا عناصر للتعاون الجيد وخاصة تسوية النزاع السوري والتعاون في مجال الفضاء وإلى آخرها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف أن موسكو "جاهزة بشكل مبدئي لإجراء مراجعة متعمقة لعلاقاتنا بطريقة هادئة".



وتابع: "ما أعرفه بدقة أننا سنرد بكل قسوة على محاولات ممارسة الضغط علينا ولن نخضع لأي ضغوطات. ويجب على الأمريكيين أن يفهموا ذلك. وآمل بأنهم يفهمون منذ أول أيام وأسابيع من العمل المشترك من أجل تطبيع وتصحيح العلاقات أن إجراء الحوار مع روسيا من موقع قوة لن ينجح".