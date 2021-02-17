منظمة الصحة العالمية تعلن انخفاض "كبير" في معدل وفيات (كورونا) خلال أسبوع



وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني: "في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل بنسبة 10% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي، بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع مؤشر الأسبوع الذي سبقه- حوالي 2.7 مليون شخص.



في الوقت نفسه، وفقا لمعطيات المنظمة، يستمر انتشار الطفرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، لهذا الفيروس وهو ما يثير قلقا كبيرا.



وأشارت المنظمة، إلى أنه تم حتى الآن العثور على الطفرة البريطانية في 94 دولة، والجنوب إفريقية في 46 دولة، والبرازيلية في 21 دولة.



رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس (كورونا) المستجد، انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير.