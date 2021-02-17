حركة الاحرار: التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الانتخابي مؤشر خطير

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ياسر خلف، الناطق باسم حركة الأحرار، أن التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الإنتخابي، مؤشر خطير، ويؤكد مدى تغول السلطة وتحكمها بكافة تفاصيل المشهد في ساحة الضفة وبانعدام أي فرصة لتحقيق نزاهة الانتخابات ونتائجها.



واضح أن الأجهزة الأمنية في الضفة تريد أن تقول بهذه الخطوة أنها خارج أي اتفاق أو توافق وتمارس ما تريد وفق مصلحة السلطة لا وفق المصلحة العليا لشعبنا، لذلك كيف يمكن أن يقتنع الناخب بأن صوته سيحفظ ولن يكون تلاعب وعبث وتزوير في الانتخابات.



وقال: "مطلوب من كافة الفصائل رفع الصوت عاليا في وجه هذا العبث الخطير والضغط بكل الأشكال لاحترام التوافق ولحفظ جهودها وأن تسير أمور الانتخابات بكل حرية وشفافية بعيدا عن تدخل أجهزة السلطة والعصابات المتنفذة في الضفة".