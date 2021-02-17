التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة "درون" حوثية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها الجماعة الحوثية تجاه السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها الجماعة الحوثية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".



وأوضح العميد المالكي، أن محاولات الجماعة الحوثية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة كانت في طريقها لاستهداف مدينة خميس مشيط السعودية.



ويأتي ذلك بعيد دعوة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، جماعات الحوثي، إلى وقف هجماتها على السعودية.



ودأبت الجماعات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.