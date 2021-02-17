عربي

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة و"قمة خاصة مرتقبة"

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة و"قمة خاصة مرتقبة"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية أحمد بن عبدالعزيز قطان: "إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة لما يضمن حقوق الدول الثلاثة"، مشيرا إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي.

وكشف قطان في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأوضح الوزير السعودي أنهم اتفقوا مع الحكومة السودانية على تفعيل المذكرات والتفاهمات َفيما بينهم، مبينا أنهم اتفقوا على أن تعقد اللجنة السودانية السابعة قريبا في الخرطوم. 

وأكد أن المملكة تسعى مع كل الأصدقاء للاستثمارات في السودان في ظل سعي الحكومة السودانية إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار في السودان.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تبادل الزيارات للمسؤولين والأفراد بين السعودية والسودان.

وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 بالمئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.

أخبار ذات صلة

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة &#34;درون&#34; حوثية

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة "درون" حوثية

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

بوساطة روسية.. سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

بوساطة روسية.. سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

نادي الأسير: إسرائيل ستفرج عن الأسير السوري ذياب قهموز بوساطة روسية

نادي الأسير: إسرائيل ستفرج عن الأسير السوري ذياب قهموز بوساطة روسية

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وصفته بـ &#34;الإنجاز&#34;.. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

وصفته بـ "الإنجاز".. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حركة الاحرار: التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الانتخابي مؤشر خطير

حركة الاحرار: التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الانتخابي مؤشر خطير

بظروف صحية قاسية.. القاصر أمل نخلة يواجه الاعتقال الإداري بمعتقل (مجدو)

بظروف صحية قاسية.. القاصر أمل نخلة يواجه الاعتقال الإداري بمعتقل (مجدو)

أبو مويس يبحث مع سفير نيكاراغوا مجالات التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع سفير نيكاراغوا مجالات التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

تحالف &#34;راصـد&#34; يلتقي مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية

تحالف "راصـد" يلتقي مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية

الأمين العام لمجلس الوزراء يزور سلطة الأراضي ويطلع على سير العمل

الأمين العام لمجلس الوزراء يزور سلطة الأراضي ويطلع على سير العمل

القنصل البريطاني العام: الأراضي الفلسطينية تعاني من عجز تجاري كبير

القنصل البريطاني العام: الأراضي الفلسطينية تعاني من عجز تجاري كبير

ستة أسرى يدخلون أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال

ستة أسرى يدخلون أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

عربي

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وصفته بـ &#34;الإنجاز&#34;.. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

وصفته بـ "الإنجاز".. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)