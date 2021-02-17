هل ستُخلي المحكمة سبيل المتهمين بقضية وفاة اسراء غريب؟





وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم غدا الخميس، إخلاء سبيل مؤقت للمتهمين بوفاتها، وذلك بعد دفع كفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار أردني لكل واحد منهم.



وأوضح المصدر، ان "المتهمين الثلاثة حصلوا على قرار من القاضي بإخلاء سبيلهم، مقابل دفع كفالة 10 آلاف دينار، على أن يكون هناك استكمال للإجراءات غداً الخميس، وبالتالي اذا تمت هذه الاجراءات فسيتم اخلاء سبيلهم".



يذكر، أن الفتاة إسراء غريب، توفيت في 22 آب/ أغسطس 2019، بعد تعرضها للضرب المفضي للموت، في مدينة بيت لحم، وأثارت القضية ردود أفعال واسعة فلسطينياً وعربياً حينها.



خاص دنيا الوطن - أحمد العشيعلمت (دنيا الوطن)، من مصدر عائلي في عائلة الفتاة إسراء غريب، أنه من المقرر إخلاء سبيل مؤقت عن المتهمن في قضية وفاتها، غداً الخميس.