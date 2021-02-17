إسرائيل تعد قانونا يحظر التعاون مع تحقيقات محكمة لاهاي

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن تتخذ إسرائيل سلسلة خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد إعلان المدعي العام لها فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضد إسرائيل في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستعد مشروع قانون يحظر تقديم أي معلومات أو التعاون مع محكمة لاهاي ومن ينتهك ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.



وأوضحت أن القانون سيشمل وحظر تسليم شخصيات إسرائيلية للمحكمة وتمويل نفقات الدفاع القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات ضد المحكمة وأولئك الذين يعملون لصالحها.



وأشارت القناة إلى أنه تم استلهام مشروع القانون من "قانون حماية الخدمة المدنية الأمريكية" ، الذي تم سنه في الكونجرس الأمريكي عام 2002 والمعروف باسم قانون "غزو لاهاي" ، والذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات بعيدة المدى للقيام "بأي شيء"، للإفراج عن أي مواطن أمريكي اعتقلته المحكمة الجنائية الدولية أو حوكم، بما في ذلك استخدام القوة.



وأفادت منظمة شورات هدين أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء شبكة أمان قانونية لجنود الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الدولة الذين قد تتم محاكمتهم في الخارج.



وقالت إنه وفقًا لمشروع القانون يُحظر على أي كيان أو مواطن أو شركة أو سلطة إسرائيلية التعاون مع المحكمة دون تصريح خاص، وإجراء تحقيق على الأراضي الإسرائيلية، وحتى تقديم المساعدة المالية وتقديم معلومات سرية إلى المحكمة.



بالإضافة إلى ذلك، ستتصرف الحكومة، بأي وسيلة تحت تصرفها للإفراج عن أي شخص محتجز بسبب أنشطة محكمة لاهاي، وستتحمل حتى تكاليف حماية مواطن أو جندي أو موظف عام أو مسؤول منتخب من المحكمة.



كما سيتم فرض عقوبات على أعضاء المحكمة، مثل حظر حيازة الممتلكات في إسرائيل، وحظر الدخول والإقامة في إسرائيل، والقيود على الكيانات الأجنبية التي تساعد المحكمة.



وقالت رئيسة المنظمة المحامية نيتسانا دارشان - لايتنر: "يجب على دولة إسرائيل أن تفعل اليوم ما فعلته الولايات المتحدة قبل 20 عامًا فور إنشاء المحكمة في لاهاي، يجب علينا تكريس تشريعات واضحة بعدم قيام أي هيئة أو سلطة إسرائيلية بتقديم معلومات للمحكمة ضد الإسرائيليين".



وأضافت: "دولة إسرائيل لديها نظام إنفاذ قانون مستقل وقوي، وإذا كان هناك شك بارتكاب" جرائم حرب "- يتم التحقيق في القضية بصرامة كاملة ومقاضاة الجناة".



واعتبرت أن توفير المعلومات إلى لاهاي من قبل كيان إسرائيلي هو تقويض لسيادة واستقلال دولة إسرائيل.