شاهد: تساقط الثلوج في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

ووفق الراصد الجوي، قصي الحلايقة: فإن الهطولات الغزيرة والمُنتظمة، تتركز حالياً في شمال البلاد، وصولاً إلى شمال الضفة الغربية.





وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن هناك فرصة لهطولات عشوائية على شكل زخات أمطار في وسط وجنوب البلاد، تكون على شكل زخات ثلجية متقطعة فوق القمم.





وتابع حلايقة: بأن مركز المنخفض الجوي، يتركز في ساعات بعد الظهر بالمساء إلى غرب الأراضي السورية، بحيث تنكسر الرياح الجنوبية الغربية إلى غربية، وتعبر الجبهة الرئيسية، وتنتشر الهطولات إلى الوسط ثم الجنوب، تدريجياً، بمشيئة الله.