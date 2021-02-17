عربي

صندوق النقد العربي ينظم دورة عن بعد حول الرقابة المستندة على المخاطر بظل (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد -19" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021.  

تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  رغم أهميّة النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي. 

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك.

أخبار ذات صلة

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

بوساطة روسية.. سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

بوساطة روسية.. سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

نادي الأسير: إسرائيل ستفرج عن الأسير السوري ذياب قهموز بوساطة روسية

نادي الأسير: إسرائيل ستفرج عن الأسير السوري ذياب قهموز بوساطة روسية

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وصفته بـ &#34;الإنجاز&#34;.. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

وصفته بـ "الإنجاز".. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بظروف صحية قاسية.. القاصر أمل نخلة يواجه الاعتقال الإداري بمعتقل (مجدو)

بظروف صحية قاسية.. القاصر أمل نخلة يواجه الاعتقال الإداري بمعتقل (مجدو)

أبو مويس يبحث مع سفير نيكاراغوا مجالات التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع سفير نيكاراغوا مجالات التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

تحالف &#34;راصـد&#34; يلتقي مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية

تحالف "راصـد" يلتقي مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية

الأمين العام لمجلس الوزراء يزور سلطة الأراضي ويطلع على سير العمل

الأمين العام لمجلس الوزراء يزور سلطة الأراضي ويطلع على سير العمل

القنصل البريطاني العام: الأراضي الفلسطينية تعاني من عجز تجاري كبير

القنصل البريطاني العام: الأراضي الفلسطينية تعاني من عجز تجاري كبير

ستة أسرى يدخلون أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال

ستة أسرى يدخلون أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال

تكريم رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بمنحه لقب شخصية العام الريادية

تكريم رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بمنحه لقب شخصية العام الريادية

منوعات

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

عربي

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

ما الذي يدفع جو بايدن لعقد صفقة صواريخ (رام) النوعية مع مصر؟

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وصفته بـ &#34;الإنجاز&#34;.. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

وصفته بـ "الإنجاز".. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)