شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع سفير نيكاراغوا مجالات التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع سفير نيكاراغوا مجالات التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس،
اليوم، مع سفير جمهورية نيكاراغوا لدى دولة فلسطين روبرتو موراليس، مجالات التعاون في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، آليات تطوير أبحاث علمية في تكنولوجيا الزراعة بالشراكة بين الجامعات الفلسطينية والنيكاراغوية لخدمة البلدين، والعمل على تبادل الزيارات بين الكوادر الأكاديمية والطلبة والباحثين بهدف تبادل الخبرات
والتجارب.

واتفق الطرفان على بدء العمل لإعداد مذكرة تفاهم تشمل جميع البنود التي تم مناقشتها لتوقيعها بين الطرفي، وترتيب مجموعة من الزيارات الميدانية للسفير موراليس لعدد من الجامعات الفلسطينية، بهدف إطلاعه على ما تملكه الجامعات من مقومّات عالية لتطوير بعض المجالات التي تحتاجه بلاده.

من جهته، أكد أبو مويس أهمية توأمة الجامعات الفلسطينية والنيكاراغوية، لتنفيذ أبحاث علمية في المجالات التي يحتاجها البلدين، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، أكد موراليس أهمية الشراكة بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، لما في ذلك من مصلحة للطرفين الفلسطيني والنيكاراغوي.

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