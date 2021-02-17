مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر من القدس، بأن 22 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الاقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية.