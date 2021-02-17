تحالف "راصـد" يلتقي مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى ممثلين من تحالف "راصد فلسطين" مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية في فلسطين هشام كحيل.



وخلال اللقاء أطلع ممثلي تحالف "راصـد" كحيل على فكرة عمل التحالف، والتي تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين والشباب منهم بالتحديد حول أهمية وإدراك أثر المشاركة البناءة في العملية الديمقراطية ككل ومدى انعكاسات ذلك على دورهم

في التأثير على صناعة القرار المستقبلي ومفاصل الشأن العام، ضمن برنامج عمل سيقوم به شبكة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مختلف أرجاء الوطن.



كما قدم التحالف نبذة عن جدول أعمال وأجندة الأنشطة التي يسعى التحالف لتنفيذها طوال فترة التحضير التي تسبق الانتخابات بشقيها التشريعية والرئاسية، اضافة الى أهمية الاستمرار في أنشطة دائمة ومتواصلة تتعلق بالعمل الديمقراطي

بشكل عام.



من جانبه رحب كحيل بفكرة تشكيل التحالف من عدة مؤسسات مجتمع مدني منتشرة جغرافياً وذات تأثير، من تلك التي تعمل في مجال تعزيز المواطنة والمشاركة والعمل الديمقراطي، وأبدى تشجيعه لكافة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في دورها التوعوي الوطني بما يخدم الاطار الديمقراطي.



جدير بالذكر أن التحالف يقوم بتوسيع عضوية المشاركة لبقية المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا زال باب العضوية متوفراً عبر الصفحة الرسمية للتحالف على مواقع التواصل الاجتماعي - (فيس بوك) - ( راصد فلسطين ) ، كما يمكن للنشطاء المجتمعيين الانضمام للتحالف كأفراد.