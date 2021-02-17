شؤون فلسطينية

حاتم عبد القادر يدعو لوحدة حركة فتح في الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطن
أكد حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على أهمية وضرورة توحيد الحركة من خلال قائمة انتخابية واحدة موحدة، معبرة عن الكل الفتحاوي وإرادة الجماهير الفلسطينية في ظل التحديات التي تفرض نفسها على الشعب الفلسطيني وقضيته ومشروعه الوطني المُستهدف. 

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن وحدة وتماسك حركة فتح في هذه الظروف تمثل طاقة الأمل الوحيدة للشعب الفلسطيني للخروج من نفق التآمر والاستهداف الذي تتعرض له القضية الفلسطينية.

وأكد أن هذه الوحدة مطلب للشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته، معربا عن أمنيته بأن تعمل القيادة بضرورة ترسيخ وتأكيد هذه الوحدة من خلال قائمة حركة فتح الانتخابية للمجلس التشريعي التي من شأنها أن تعيد الثقة بحركة فتح باعتبارها قائدة المشروع الوطني وحاملة لواء العمل النضالي التحرري . 

واعتبر القيادي في حركة فتح، بأن هذه الانتخابات تشكل مفصلا استراتيجيا في مسار القضية الفلسطينية ولها أهمية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.

ودعا عبد القادر الشعب الفلسطيني عامة والمقدسيين خاصة للمشاركة بكثافة وفعالية في هذه الانتخابات معتبرا مشاركة المقدسيين انتصار لعروبة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.

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