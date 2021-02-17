شؤون فلسطينية

الأمين العام لمجلس الوزراء يزور سلطة الأراضي ويطلع على سير العمل

الأمين العام لمجلس الوزراء يزور سلطة الأراضي ويطلع على سير العمل
رام الله - دنيا الوطن
زار الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم اليوم مقر سلطة الأراضي الفلسطينية، حيث كان في استقباله رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم وعدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات حيث قام بالإطلاع على آخر مستجدات قطاع الأراضي في الوطن وسير العمل في المؤسسة.

وأشار القاضي غانم خلال اللقاء بأن سلطة الأراضي تسعى دوماً للإبتكار والتحديث بأدواتها، مبيناً بأن المؤسسة تعمل بالشراكة مع باقي مؤسسات الوطن تعزيزاً لرؤية مجلس الوزراء والأمانة العامة من أجل تحقيق أفضل خدمة للمواطن، حيث قامت المؤسسة بوضع خطة مع هيئة التسوية والمياه الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي من أجل تنفيذ تدريب مشترك لتطوير الموظفين وتبادل الخبرات.

كما وأطلع القاضي معالي الأمين العام على خطة المؤسسة بربط كافة مكاتبها بالوطن بنظام مركزي موحد، يتيح السهولة واليسر في إجراءات سير المعاملة خاصة في ظل التوسعه التي تقوم بها المؤسسة من خلال توقيع اتفاقيات لاستحداث مكاتب جديدة لها في العديد من البلدات والمدن والتي كان آخرها افتتاح مكتب قباطية
وتوقيع اتفاقيات أخرى مع بلديات الخليل ودورا وقباطية وبيرزيت وغيرها.

واستعرض القاضي خلال اللقاء بعضا من إنجازات دوائر وإدارات سلطة الأراضي حيث قدم شرحاً لمشروع البوابة الإلكترونية التي قامت بإنشائها دائرة الجيوديسيا والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمساحة، والتي سيتم تزويد
المؤسسات الشريكة بها والتي تساعد بالحصول على معلومات مكانية لكافة قطع الأراضي في الوطن من خلال صور جوية توضح التفاصيل الضرورية.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الوزراء على اهتمامه
بقطاع الأراضي ومساندته لكافة الجهود المبذولة بهدف تطوير هذا القطاع، داعياً كافة المؤسسات للعمل سوياً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجهه لما فيه مصلحة للوطن والمواطن وحماية للهوية الفلسطينية وتاريخها، حيث تجلى هذا الإهتمام بالفترة الأخيرة بتطوير أملاك الدولة وإدراج أراضيها تحت بند الاستثمار الذي يعنى بفئة الشباب والمستثمرين في المقام الأول.






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