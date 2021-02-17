شؤون فلسطينية

اشتية: نسعى لمعالجة كهرباء غزة جذرياً والنهوض بكافة القطاعات هناك

اشتية: نسعى لمعالجة كهرباء غزة جذرياً والنهوض بكافة القطاعات هناك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية:  إن الحكومة تسعى مع الاتحاد الأوروبي وقطر لمعالجة كهرباء غزة جذرياً، مشيراً إلى أنه "سوف يعقد قريبا اجتماع لجميع الأطراف لمعالجة الموضوع".

جاء ذلك خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الأربعاء في مكتبه في رام الله، حيث بحث معه موضوع الغاز لتشغيل محطة كهرباء غزة، ومساهمة الاتحاد الأوروبي في توصيل الغاز إلى المحطة، والمساهمة القطرية في ذلك، بما يضمن انتظام الكهرباء في القطاع.

وأطلع اشتية بورغسدورف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة، وناقش معه تنسيق المواقف خلال اجتماع مؤتمر المانحين (AHLC) المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وبحث رئيس الوزراء مساهمة أوروبا في تسريع الحصول على لقاحات فيروس (كورونا)، من خلال مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كما بحث رئيس الوزراء مع بورغسدورف تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتطويرية خاصة التي تستهدف قطاعات الطاقة والتعليم، لا سيما في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء: "قطاع غزة يشكل أولوية وطنية لنا، لذلك نحن نسعى للنهوض بكافة القطاعات في غزة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الطاقة".

بدوره، أكد بورغسدورف استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل دعم جهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية، بالإضافة إلى دعم جهودها في تطوير نوعية الخدمات المقدمة لقطاعي الطاقة والتعليم.

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