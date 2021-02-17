ستة أسرى يدخلون أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يدخل 6 أسرى فلسطينيين، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم محكومون بالمؤبد.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسير حسام عقل رجب شحادة (46 عاماً)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/2/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات.



كما يدخل الأسير محمد عبد الرحمن سالم مصلح (45 عامًا)، من سكان محافظة البيرة عامه الـ 20 على التوالي بسجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/02/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.



وأشار المكتب إلى أن الأسير علاء محمد جمعة أبو مصطفى (43 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الـ 20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/2/2002م.



فيما يدخل الأسير علاء محمد علي حسن، من سكان محافظة نابلس، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/02/2002م، وهو محكوم بالسجن 24 عامًا.



كما يدخل اليوم الأسير المريض والمقعد محمد خميس محمود براش (44 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/02/2003م،



وقد أصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات و30 سنة بتهمة قتل ثلاثة من جنود الاحتلال، وهو مقعد، نتيجة بتر ساقه من أسفل الركبة، ويتنقل على كرسي متحرك، إضافة إلى أنه يعاني من فقدان البصر بالعين اليمنى بشكل كامل وصعوبات في الرؤية بالعين اليسرى، وهو بحاجة إلى ترميم للشبكية وزراعة قرنية قررها الأطباء له لكن إدارة السجون ما زالت تماطل في إجرائها، وهو لذلك مهدد بفقدان النظر بشكل كامل.



إلى ذلك، تدخل الأسيرة آية خطيب (33 عامًا)، من سكان قرية عرعرة في الداخل المحتل، عامها الثاني على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 17/02/2020م، ولازالت موقوفة، وتتهمها قوات الاحتلال بمساعدة عناصر من حماس.



ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير بينهم 541 أسيراً محكوماً بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبداً ومئات الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال.



ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.