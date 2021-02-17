شؤون فلسطينية

تكريم رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بمنحه لقب شخصية العام الريادية

تكريم رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بمنحه لقب شخصية العام الريادية
رام الله - دنيا الوطن
حاز المحامي أنطون سلمان، رئيس بلدية بيت لحم، على جائزة شخصية العام الريادية، وذلك ضمن حفل تكريم شخصية العام الثالث عشر، الذي أقامته مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية، يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2021 تحت عنوان "فلسطين قضية الأحرار"، لتكريم شخصيات فلسطينية وعربية ودولية، من أصحاب المواقف المشرفة، تجاه القضية الفلسطينية.

وكان ذلك بحضور عدد من الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية أبرزها، وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، التي كُرّمت كشخصية العام الطبية، ووزيرة المرأة، الدكتورة آمال حمد.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة سيدة الارض، كمال الحسيني عن اعتزاز المؤسسة وفخرها بمسيرة سلمان من مقتبل شبابه وحتى اليوم كرئيس بلدية بيت لحم؛ لرفع اسم فلسطين في كل المحافل، والتي هي واضحة وملموسة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، فكان مثالاً للشخصية الفلسطينية القانونية الريادية والسياسية.

وبدوره، قدّم سلمان جزيل الشكر وعظيم الإمتنان لمؤسسة سيدة الأرض على منحه لقب شخصية العام الريادية، مؤكداً بأن هذا التكريم إنما هو تعزيز لعزيمة لا تنضب ولجهود لن تنقطع يقدمها لفلسطين ولمدينته الحبيبة بيت لحم، اللتين لطالما كانتا المنارة التي تُنير دربه وقلبه.

وأعرب عن فخره بوقوفه إلى جانب شخصيات فلسطينية ودولية، يتم تكريمها، لما قدمته من عطاء وجهود كبيرة لدولتنا فلسطين.





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