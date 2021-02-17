بوساطة روسية.. سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

كشفت سوريا، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية تبادل أسرى، يتم تنفيذها مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة روسية.





وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إنه "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة، يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".



وأضافت: "بحسب المصادر، فإن عملية التبادل، تتم حالياً عبر وساطة روسية؛ لتحرير السوريين نهال المقت، وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل".





وتابعت: سيتم خلال العملية، إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية بمنطقة القنيطرة بطريق الخطأ، وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.

رام الله - دنيا الوطن