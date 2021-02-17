تطورات المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب فلسطين

ثلوج في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال الراصد الجوي، قصي الحلايقة: إن الهطولات الغزيرة والمُنتظمة، تتركز حالياً في شمال البلاد، وصولاً إلى شمال الضفة الغربية.



وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن هناك فرصة لهطولات عشوائية على شكل زخات أمطار في وسط وجنوب البلاد، تكون على شكل زخات ثلجية متقطعة فوق القمم.



وتابع حلايقة: بأن مركز المنخفض الجوي، يتركز في ساعات بعد الظهر بالمساء إلى غرب الأراضي السورية، بحيث تنكسر الرياح الجنوبية الغربية إلى غربية، وتعبر الجبهة الرئيسية، وتنتشر الهطولات إلى الوسط ثم الجنوب، تدريجياً، بمشيئة الله.



وشدد على أن تساقط وتراكم الثلوج، ينتظم فوق القمم مساءً وليلاً، ويهبط مستوى تساقطها حتى 700 متر، وفي ساعات الذروة دون ذلك، ويُتوقع أن تكون الثلوج كثيفة على فترات، ومترافقة بالرعد.



وقال الراصد الجوي: إن تساقط الثلوج، يستمر على الجبال ما بين 800- 900 متر حتى ساعات صباح الخميس، ثم تضعف تدريجياً، وتسقط أمطار متفرقة بقية اليوم مع بَرَد، وهناك سماكات متفاوتة مُتوقعة، وقد تعيق مظاهر الحياة العامة في الجبال، خاصة العالية.



وتابع: تسقط أمطار غزيرة في مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بالرعد والبَرَد وهبات الرياح، ونحذر من السيول والفيضانات.