طولكرم: المحافظ يلتقي المفوض السياسي العام والناطق باسم المؤسسة الأمنية





وأكد أبو بكر على ما يمثله مرسوم الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات العامة من أهمية كبيرة، باتجاه إعادة إطلاق قطار الديمقراطية الفلسطينية، بعد توقف قسري لـ 15 عاماً، بسبب الانقسام، مشيراً إلى إتمام عملية تسجيل الناخبين، والمضي قدماً باتجاه هذه الخطوة المهمة لشعبنا الفلسطيني.وقدم أبو بكر، شرحاً عن وضع محافظة طولكرم، وما تبذله لجنة الطوارئ، وجميع الشركاء والجهات المختصة ذات العلاقة، من عمل للحد من تفشي فيروس (كورونا)، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، مشيداً بجهود الحكومة، برئاسة د. محمد إشتية، وجميع الوزارات والجهات المختصة في خدمة أبناء شعبنا.من جانبه، عبر دويكات عن سعادته لزيارة محافظة طولكرم واللقاء مع المحافظ والمؤسسة الأمنية، مثنياً على جهودهم، مؤكداً على الرسالة التي يحملها التوجيه السياسي والوطني؛ لتعزيز المفاهيم الوطنية والفكرية، مشيراً إلى عمل الهيئة مع المؤسسة الأمنية، والمؤسسات الرسمية والقطاع الأهلي، وذلك في خدمة أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.وتحدث دويكات عن مجموعة التحديات والظروف، التي تواجه القضية الفلسطينية، وما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف لمشروعنا الوطني، مؤكداً على توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. محمد إشتيه، مشيراً إلى ما يمثله توجه إجراء الانتخابات، وعودة الحياة الديمقراطية الفلسطينية، من دور مهم على مستوى تعزيز المكانة الفلسطينية، دفاعاً عن ثوابتنا ومشروعنا الوطني.