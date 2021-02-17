دولي

المفوضية الأوروبية تُعلن عن خطة للتزود بالجيل الثاني من اللقاحات لمواجهة تحورات (كورونا)

المفوضية الأوروبية تُعلن عن خطة للتزود بالجيل الثاني من اللقاحات لمواجهة تحورات (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنه تم توزيع 170 مليون لقاح ضد فيروس (كورونا) حول العالم.

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، بأن اللقاحات أثبتت قدراً من الفعالية ضد سلالات (كورونا) المتحورة، معلنة عن خطة للتزود بالجيل الثاني من اللقاحات لمواجهة التحورات.

كما قالت المفوضية الأوروبية: إنه "تم الاتفاق مع (موديرنا) على 300 مليون جرعة لقاح إضافية.

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