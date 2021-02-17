شؤون فلسطينية

مجدي الصالح يضع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية حول تحديات تواجه قطاع الحكم المحلي

مجدي الصالح يضع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية حول تحديات تواجه قطاع الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، المدير الجديد للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وخلال اللقاء، رحب الصالح بالمدير الجديد، مهنئاً إياه على توليه هذا المنصب في فلسطين، لافتاً إلى العمل المشترك بينهما والذي يتطلب جدهاً كبيراً ومدخلات جديدة وإضافية للعمل في قطاع الحكم المحلي، هذا القطاع الحيوي والهام، حيث إن الوزارة تراكم على الأعمال السابقة التي تم القيام بها في هذا الإطار بين الجانبين.

وأشار الصالح إلى عمل الوزارة في كل المحافظات الشمالية والجنوبية فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي وذلك من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية حيث قدم عرضاً حول المشاريع التي تنفيذها في قطاع غزة.

وتطرق إلى الجهود المبذولة للبدء في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم المناطق الريفية بقيمة (10) مليون يورو، والذي سيبدأ تنفيذه خلال الفترة القريبة، الذي يستهدف عدد من الهيئات المحلية والتجمعات في عدة محافظات إضافة إلى منطقة الأغوار، وذلك بهدف تعزيز صمود المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتثبيتهم أمام الهجمات التي يتعرضون لها من قبل الإحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه.

وتم خلال اللقاء، وضع مدير الوكالة الفرنسية حول التحديات التي تواجه عمل قطاع الحكم المحلي بشكل عام والوزارة بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوزير الصالح شكره العميق والخالص لدولة فرنسا حكومةً وشعباً على دعم المتواصل والسخي للحكومة الفلسطينية لا سيما فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي ودعم الهيئات المحلية الفلسطينية سواء من خلال الحكومة الفلسطينية أو المشاريع الثنائية وصندوق إقراض الهيئات المحلية والتعاون اللامركزي، وتحديداً دعم للمناطق المسماة (ج) لما كان له من أثر كبير وإيجابي على حياة السكان فيها.

بدوره، أعرب مدير الوكالة الفرنسية الجديد عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً أنه سيتم استمرار العمل والتعاون بشكل كبير بين الجانبين، وسيضع كل خبراته المتراكمة في قطاع الحكم المحلي هذا القطاع الحيوي والهام، مشيراً إلى المهنية العالية التي تتمتع بها الوزارة وقطاع الحكم المحلي على حد سواء.

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