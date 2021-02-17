"التنمية" والملجأ الخيري الأرثوذكسي يبحثان آلية حل أزمته





رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك أن الوزارة ماضية بجهودها لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة، وفي مقدمتها دعم الجمعيات الخيرية التي تعمل على توفير الرعاية لهم.وجاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بإدارة الملجأ الخيري الأرثوذكسي لبحث آلية العمل لحل أزمته ولضمان استمرار عمله وتوفير الرعاية والحماية للنزلاء في الملجأ، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام ومدير مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم ومن دائرة الأشخاص ذوي الاعاقة فدوى محارمة.وأوضح الديك أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لضمان استمرار عمل الملجأ ذلك انطلاقا من رؤية واستراتيجية الوزارة التنموية ذلك انطلاقا من الدور التشاركي للجميع في عملية التنمية وتوفير الخدمات للفئات المهمشة بمساندة الحكومة.ورحب الديك بإدارة الملجأ مثنياً على أهمية ودور المؤسسات الايوائية في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ودورها في احتضان أفراد الأسر وتوفير احتياجاتهم الغير متوفرة في الوزارة من خلال مراكز خاصة بهم. وان آلية شراء الخدمات من الجمعيات الخيرية يحتكم لمنظمومة من معايير الجودة.الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام قال "ان الوزارة تعمل مع كافة الشركاء من أجل دعم الملجأ في تبني الاشخاص ذوي الاعاقة الغير مشمولين في شراء الخدمة من قبل الوزارة بالإضافة إلى العمل على توفير احتياجات المؤسسة المادية."مدير مديرية القدس عامر أبو مقدم قال " أن أزمة الملجأ هي ضمن أولويات مديرية القدس في دعمها والعمل على حلها من خلال تظافر الجهود مع المؤسسات الدولية والمحلية الداعمة للوزارة."