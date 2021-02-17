محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من اتحاد الغرف التجارية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى محافظ سلطة النقد، د. فراس ملحم، اليوم، وفداً من اتحاد الغرف التجارية، ضم كلاً من: رئيس اتحاد الغرف التجارية، عمر هاشم، ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات، وذلك بحضور نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي، إياد زيتاوي.



واستعرض المحافظ، خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد؛ للمحافظة على استقراره ومتانته، وتعزيز دوره في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال توفير التمويل اللازم؛ لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.



وتم خلال اللقاء، مناقشة سبل معالجة الوضع الاقتصادي، والآثار المترتبة عليه من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا)، حيث استعرض وفد الاتحاد أبرز المشاكل، التي يعاني منها القطاع الاقتصادي خلال الفترة الحالية.



وتقدم الوفد بالتهنئة للدكتور فراس ملحم، بتوليه منصب محافظ سلطة النقد، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه بما يخدم تطوير وتنمية القطاع المصرفي والاقتصادي.