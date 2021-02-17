إسرائيل: منع مرشحة عن حزب العمل من التنافس في الانتخابات





ومع ذلك قال مندوب حزب (يهدوت هاتورا)، افراهام ويبر، انه لا معنى للقرار، اذ برأيه ستقلبه المحكمة العليا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتنظر اللجنة حاليا في الطلب لشطب (القائمة المشتركة) و(القائمة العربية الموحدة)، ولكن (ليكود) أعلن رفضه لذلك.



ومع ذلك أوضح الممثل عنه في اللجنة، شلومو كرعي، ان المواطنين العرب يدركون أن هذين الحزبين لا يمثلانهم، على حد وصفه.



وقال "جاي بوسي" - محامي الدفاع عن حزب (العمل) ومراعنة في وقت سابق: "انه لا يوجد اي مبرر لشطب ترشيح مراعنة"، مشيرا إلى أن حزب (عوتسما يهوديت) عمل على اسقاط ترشيحها لاسباب خاصة.



رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل اليوم، منع المرشحة عن حزب (العمل)، ابتسام مراعنة، من التنافس بسبب تصريحاتها في الماضي التي وصفت بأنها "مناوئة" لإسرائيل، علما بأنها قد عدلت عنها.