عاجل

  • المفوضية الأوروبية: تم الاتفاق مع "موديرنا" على 300 مليون جرعة لقاح إضافية

  • المفوضية الأوروبية تعلن عن خطة للتزود بالجيل الثاني من اللقاحات لمواجهة تحورات (كورونا)

  • المفوضية الأوروبية: اللقاحات أثبتت قدرا من الفعالية ضد سلالات (كورونا) المتحورة

  • المفوضية الأوروبية: تم توزيع 170 مليون لقاح ضد (كورونا) حول العالم

دولي

إسرائيل: منع مرشحة عن حزب العمل من التنافس في الانتخابات

إسرائيل: منع مرشحة عن حزب العمل من التنافس في الانتخابات
منع المرشحة عن حزب العمل ابتسام مراعنة من التنافس في الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل اليوم، منع المرشحة عن حزب (العمل)، ابتسام مراعنة، من التنافس بسبب تصريحاتها في الماضي التي وصفت بأنها "مناوئة" لإسرائيل، علما بأنها قد عدلت عنها. 

ومع ذلك قال مندوب حزب (يهدوت هاتورا)، افراهام ويبر، انه لا معنى للقرار، اذ برأيه ستقلبه المحكمة العليا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتنظر اللجنة حاليا في الطلب لشطب (القائمة المشتركة) و(القائمة العربية الموحدة)، ولكن (ليكود) أعلن رفضه لذلك.

ومع ذلك أوضح الممثل عنه في اللجنة، شلومو كرعي، ان المواطنين العرب يدركون أن هذين الحزبين لا يمثلانهم، على حد وصفه.

وقال "جاي بوسي" - محامي الدفاع عن حزب (العمل) ومراعنة في وقت سابق: "انه لا يوجد اي مبرر لشطب ترشيح مراعنة"، مشيرا إلى أن حزب (عوتسما يهوديت) عمل على اسقاط ترشيحها لاسباب خاصة. 

أخبار ذات صلة

تركيا: القبض على 6 أجانب حاولوا التسلل من سوريا

تركيا: القبض على 6 أجانب حاولوا التسلل من سوريا

إعلام إسرائيلي: خمسة جرحى من بينهم جنديان في حادث بمنطقة إيرز شمال القطاع

إعلام إسرائيلي: خمسة جرحى من بينهم جنديان في حادث بمنطقة إيرز شمال القطاع

شاهد: تساقط الثلوج بكثافة على هضبة الجولان المحتلة

شاهد: تساقط الثلوج بكثافة على هضبة الجولان المحتلة

نتنياهو يدعو وزراء حكومته لجلسة طارئة وفرض رقابة على تفاصيل الاجتماع

نتنياهو يدعو وزراء حكومته لجلسة طارئة وفرض رقابة على تفاصيل الاجتماع

&#34;الجنائية الدولية&#34; ترد على اتهامات نتنياهو لها بمعاداة السامية

"الجنائية الدولية" ترد على اتهامات نتنياهو لها بمعاداة السامية

شاهد: العثور على السيارة التي أطلقت الصواريخ منها في أربيل

شاهد: العثور على السيارة التي أطلقت الصواريخ منها في أربيل

رغم تبرئته في مجلس الشيوخ.. ترامب يواجه ملاحقات قضائية

رغم تبرئته في مجلس الشيوخ.. ترامب يواجه ملاحقات قضائية

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 110 ملايين

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 110 ملايين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الصالح يضع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية حول تحديات تواجه عمل قطاع الحكم المحلي

الصالح يضع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية حول تحديات تواجه عمل قطاع الحكم المحلي

&#34;التنمية&#34; والملجأ الخيري الأرثوذكسي يبحثان آلية حل أزمته

"التنمية" والملجأ الخيري الأرثوذكسي يبحثان آلية حل أزمته

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة هدم مساكن أهالي (العراقيب) تطبيق فعلي لخطط الترانسفير وقانون القومية العنصري

"الديمقراطية": جريمة هدم مساكن أهالي (العراقيب) تطبيق فعلي لخطط الترانسفير وقانون القومية العنصري

&#34;شؤون المرأة&#34; تصدر بياناً بشأن تعميم المجلس القضائي الشرعي بغزة الخاص بـ &#34;منع السفر&#34;

"شؤون المرأة" تصدر بياناً بشأن تعميم المجلس القضائي الشرعي بغزة الخاص بـ "منع السفر"

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من اتحاد الغرف التجارية

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من اتحاد الغرف التجارية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الأسيرة آية الخطيب تدخل عامها الثاني على التوالي في سجون الاحتلال

الأسيرة آية الخطيب تدخل عامها الثاني على التوالي في سجون الاحتلال

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانة بتهمة القتل القصد

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانة بتهمة القتل القصد

منوعات

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

مبادرة (خلاويص .. لسة) تلقى رواجا بين المشاهير ..فما هدفها؟؟

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

القبض على ملكة جمال المكسيك 2020 بتهمة الاختطاف

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصارعان على (نمبر ون)

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

السعودية عبير ترد على متابعة سخرت من لون جنينها

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

ليليا الأطرش تستفز الجمهور بفستان جرئ على شاطئ البحر

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

عربي

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وصفته بـ &#34;الإنجاز&#34;.. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

وصفته بـ "الإنجاز".. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه