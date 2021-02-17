شؤون فلسطينية

الأسيرة آية الخطيب تدخل عامها الثاني على التوالي في سجون الاحتلال

الأسيرة آية الخطيب تدخل عامها الثاني على التوالي في سجون الاحتلال
الأسيرة آية الخطيب
رام الله - دنيا الوطن
تدخل الأسيرة آية الخطيب (32 عاما) من أراضي عام 1948، عامها الاعتقالي الثاني على التوالي، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسيرة الخطيب، اعتقلت في 17 من شباط/ فبراير عام 2020، وتعرضت في حينه لتحقيق وظروف اعتقال قاسية في معتقل (الجلمة).

ولفت إلى أن الأسيرة الخطيب، لا تزال موقوفة، ووفقاً لمحاميها فإن ما يقارب الـ 20 جلسة عقدت لها، ومن المتوقع، أن تُعقد لها جلسة مقبلة في آذار/ مارس المقبل، للمطالبة مجددا بالإفراج عنها.

يشار إلى أنها أمّ لطفلين، وهما: محمد الفتاح، وعبد الرحمن، وتقبع حتى اليوم إلى جانب رفيقاتها الأسيرات في سجن (الدامون).

يذكر، أن الأسيرات، يعانين من ظروف اعتقالية قاسية، تفاقمت مع استمرار انتشار الوباء، حيث تعرضت ككافة الأسرى، إلى عملية عزل مضاعفة، جرّاء الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون، علماً أن (36) أسيرة، يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهن (11) أماً.

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