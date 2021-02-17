عبر معبر كرم أبو سالم.. دخول دفعة من لقاح فيروس (كورونا) إلى القطاع

وذكرت وزارة الصحة، بغزة، بأن "2000 جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك) قادمة من وزارة الصحة برام الله، وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر (كرم أبو سالم) وهي في طريقها لمخازن وزارة الصحة بمدينة غزة".



وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة قامت بإعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك) الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله، إلى مستودعاتها في قطاع غزة.



وأضافت في بيان صحفي مقتضب، نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك): "تم نقل 2000 جرعة عبر (معبر بيتونيا) صباح اليوم، وهي متوجهة إلى مستودعات الوزارة في المحافظات الجنوبية".



وشددت وزيرة الصحة، أن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية، العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى (كوفيد- 19)، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.



رام الله - دنيا الوطندخلت ظهر اليوم الأربعاء، دفعة من لقاح فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم)، أقصى جنوب شرق القطاع.